В Генштабе раскрыли правду, когда ВСУ начали запускать ракеты «Фламинго» 22.11.2025, 8:47

5,900

Ракета имеет большой потенциал развития.

Силы обороны Украины впервые применили украинскую крылатую ракету FP-5 «Фламинго» весной 2025 года. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, пишет hromadske.

По его словам, эта ракета имеет «большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития», но это все еще экспериментальное оружие.

«Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь», - пояснил Лиховой.

Он рассказал, что если дрон FT1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с «Фламинго» это делать сложнее, поскольку «запуски исчисляются немного другими числами».

В свою очередь главный технический директор Fire Point Ирина Терех рассказала, что производство ракет расширяется и масштабируется согласно первоначальному плану. Она отметила:

«Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно».

Совладельцы компании поделились, что они строят в Дании завод для изготовления твердотопливных двигателей для ускорителей для FP-5, а также для баллистических ракет FP-7, FP-9, которые находятся в разработке.

«Это такой завод, который очень опасно иметь сейчас в Украине, потому что при сгорании хлората аммония в воздух выделяется где-то 30% соляной кислоты. Это экологическая катастрофа, если будет попадание в такой завод», - сказал совладелец компании Денис Штилерман.

