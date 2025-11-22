«Лукашенко понимает, что силовики легко найдут ему замену» 2 22.11.2025, 14:49

Диктатор потерял единственный шанс.

Телеграм-канал «Письма к дочери» написал о последних заявлениях Александра Лукашенко:

— Любопытный факт: среди 28 пунктов и 24 подпунктов плана Трампа для Украины нету ни одного, в котором бы упоминался истекающий гарант и гарантии для его стабильности. То есть, даже через запятую. И Эйсмонт гарантовская призналась, что в переговорах кое-кого никак не задействовали вместе со всеми его выдающимися дипломатическими дарованиями.

И куда, спрашивается, делось все уникальное геополитическое величие, если во всем этом большом плане для кое-кого не нашлось даже строчки? Не отвечай, это был риторический вопрос. То есть, про него вообще даже не вспомнили. А гарант же во всех телевизорах объяснял, что без гарантий его стабильности никакого мира не бывает.

И дело же даже не в обиде. Обиду истекающий гарант как-нибудь пережил бы. А ущерба его геополитическому величию гарантовский телевизор все равно бы не заметил. Но вот оставаться с союзником наедине гаранту бы, конечно, не хотелось.

Хотелось бы каких-нибудь хоть маленьких, но все-таки гарантий. Они бы ему, конечно, ничего не гарантировали бы, но можно было бы эти гарантии всем показывать.

А ведь у кое-кого был шанс. Когда тебе в трудных обстоятельствах предлагают сделку, даже если и не очень большую, надо хвататься за нее всеми членами своей души, или что-то вместо нее осталось. Потому что потом ничего тебе не предложат и ничего не дадут. Потом про тебя уже даже и не вспомнят.

Но чтобы помнили кое-кому надо было заняться гуманизмом в масштабах трудносовместимых с его персональной стабильностью. А кое-кто сейчас не в том, положении, чтобы позволить себе массовые занятия гуманизмом, даже если бы он захотел. А он же еще и не хочет. Но если бы вдруг захотел, не факт, что он может себе это позволить.

Вот буквально вчера истекающий гарант рассказал, что от него уехали сто тысяч человек, которые теперь просятся к нему обратно. Про сто тысяч человек и в каком участке его воображения они просятся обратно я тебе сейчас комментировать не буду.

Суть не в этом. А в том, что кое-кто сказал, что он может и принял бы всех обратно, но боится, что красауцы его не поймут и могут обидеться. Вот как кое-кто сам признался «через них переступить не могу».

И ведь, что не характерно, не соврал. Потому что действительно не может. Потому что красауцы же тоже не дураки. Не просто так они строем ходят. Они свою персональную несовместимость с гуманизмом понимают не хуже нас с тобой.

Поэтому, конечно, переживают при первых же его признаках. А кое-кто это чувствует. Кое-кто всегда чувствует. И понимает, что если красауцы вдруг захотят, то они легко себе найдут и другого гаранта.

