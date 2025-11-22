В Иране произошла деноминация 6 22.11.2025, 18:09

Риал потерял четыре нуля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о деноминации валюты и уведомил об этом Центральный банк, сообщает администрация иранского лидера.

«Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о ЦБ, (предусматривающей деноминацию национальной валюты — прим.)», — говорится в заявлении.

Таким образом, нацвалюта потеряет четыре нуля — 10 тыс. риалов приравняют к одному риалу. Также будет введена новая единица валюты — киран, или гхеран, которая будет равна одной сотой риала. Запланирован трехлетний переходный период, во время которого в стране будет действовать принцип двойного обращения: использовать разрешат как старые, так и новые риалы.

