Белорусов призвали вспомнить о законах физики и не садиться за руль

Появилось «важное требование» ГАИ.

Синоптики пообещали белорусам настоящие снежные дни. По данным Белгидромета, в воскресенье, 23 ноября, во многих районах страны ожидаются обильные снегопады, а кое-где и гололед, пишет Telegraf.news.

Тем временем МЧС Республики Беларусь (Министерство по чрезвычайным ситуациям) выпустило официальное предупреждение о «неблагоприятном гидрометеорологическом явлении» оранжевого уровня опасности. Помимо проблем на дорогах, сильный снегопад может привести к более серьезным последствиям:

перебоям в электроснабжении;

падению деревлений и повреждению линий связи;

обрушению слабых конструкций и кровель.

«Перестраиваемся на зимний стиль вождения»

В свою очередь, Госавтоинспекция (ГАИ) объявила о «рейдовых мероприятиях», причем к ним подключатся и сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Особую отработку пообещали на аварийно-опасных участках дорог на территории Витебской и Гомельской областей.

«В связи с понижением температуры необходимо перестраиваться на зимний стиль вождения, выбирая безопасную скорость и выдерживая дистанцию между транспортными средствами», — прокомментировал заместитель начальника ГАИ МВД Кирилл Костюк.

Что делать с наступающей зимой

Сотрудники ГАИ дали несколько очевидных, но важных рекомендаций для тех, кто все же решился сесть за руль:

Снижайте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Избегайте резких маневров, плавно работайте рулем и педалями.

Будьте особенно осторожны в зонах повышенного риска: на пешеходных переходах, у остановок, на мостах и крутых спусках.

Самое важное требование ГАИ: если автомобиль не «переобули» в зимнюю резину, то от поездок лучше вообще отказаться.

Пешеходов попросили помнить о законах физики. «Пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на мокрой и скользкой дороге», — сообщили в ГАИ.

Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно остановившись и убедившись в своей безопасности.

