Появились новые подробности атаки на посла Польши в Петербурге 5 23.11.2025, 13:43

8,918

Кшиштоф Краевский

Ситуация была довольно угрожающей.

Нападение на польского посла в России Кшиштофа Краевского произошло в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. Краевский приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с этническими поляками за границей по случаю польского Дня Независимости, сообщает Onet.

Из сообщения «Cazety Wyborczej» следует, что группа манифестантов окружила его, когда он вместе с консулом Ярославом Стрыхарским шел на богослужение в базилику Святой Екатерины Александрийской. Собравшиеся имели с собой транспаранты, на которых были изображены антипольские и антиукраинские лозунги. Несколько манифестантов пытались ударить польского посла.

По словам представителя МИД Польши Мацея Вевёра, нападение совершила агрессивная группа с транспарантами.

«От словесного нападения они хотели перейти к физическому нападению, но были остановлены Службой охраны государства (SOP)», — заявил он.

Это подтверждает полковник Богуслав Перковский, представитель SOP.

«Действительно, была такая ситуация, когда господин посол был на прогулке. Сотрудники SOP оперативно вмешались в соответствии с нашими процедурами. Они эвакуировали посла, не допустив физического нападения на него. Это то, чему мы обучены», — подчеркнул сотрудник SOP в беседе с Onet.

«Несколько агрессивных людей действительно пытались проникнуть в строй наших офицеров, но им это помешало. Ситуация была довольно угрожающей. Если бы не было наших офицеров, я бы даже не стал комментировать, что могло бы произойти. Господина посла сначала ввели в соседнее здание, а оттуда эвакуировали в консульство», — сообщил полковник Перковский.

Как отмечается, в этих действиях никто не пострадал. Никаких травм не получили ни агрессоры, ни кто-либо из сотрудников SOP, которые сосредоточились в первую очередь на защите посла, а не на том, чтобы выводить из строя нападавших.

Полковник Перковский обратил внимание на еще один аспект этой бурной ситуации. «Стоит отметить, что, находясь в таком государстве, в котором это произошло, у нас не было никакой поддержки тамошних служб. В отличие от Польши, где дипломаты всегда защищены, и всегда в такой ситуации польская полиция или другие службы помогают обеспечить безопасность», — объяснил сотрудник SOP.

«Не хочу говорить в целом, но в ходе этого инцидента у нас не было никакой гарантии безопасности нашего посла. Наши офицеры остались одни. Но они справились и вели себя правильно, заботясь о безопасности охраняемого человека», — резюмирует Богуслав Перковский.

Сотрудники SOP сопровождали посла Кшиштофа Краевского безостановочно с момента начала агрессии России на Украину.

