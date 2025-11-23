Ученые пересмотрели закон, которому почти 200 лет 23.11.2025, 21:04

Это открытие поможет по‑новому взглянуть на оптику.

Учёные показали, что магнитная составляющая света играет ключевую роль в эффекте Фарадея. Ранее считалось, что взаимодействие с веществом обеспечивают только электрические поля света, пишет «Хайтек».

Физики выяснили, что свет «общается» с веществом не только электрическим, но и магнитным полем. Этот фактор долго игнорировали, хотя он напрямую влияет на вращение поляризации света в магнитном поле.

Исследователи проверили свой вывод на кристалле тербия‑галлия, который используют для измерения эффекта Фарадея. Они получили первые доказательства, что магнитная составляющая света вносит прямой и измеримый вклад в явление.

Новое открытие уточняет классическую модель, существующую с 1845 года, когда Майкл Фарадей впервые описал вращение поляризации света под действием магнитного поля. Теперь известно: магнитная компонента света особенно заметна на больших длинах волн и может достигать значительного эффекта первого порядка.

Учёные считают, что это открытие поможет по‑новому взглянуть на оптику, магнетизм и создать технологии, где учитывают магнитное воздействие света на материалы.

