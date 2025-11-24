закрыть
24 ноября 2025, понедельник
WP: Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины

  24.11.2025
Дональд Трамп и Стив Уиткофф
Фото: Getty Images

В разных частях Белого дома не понимают, что происходит.

Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали мирного плана по урегулированию войны РФ против Украины, пишет Washington Post со ссылкой на источник среди американских должностных лиц.

«Вы говорите ему: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет», — сказал источник. В администрации царит «абсолютный хаос», добавил он, и отметил, что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит. По его мнению, действия спецпосланника Стива Уиткоффа, ставшего соавтором мирной инициативы, застали Вашингтон врасплох.

Составленный план в администрации «не считали незыблемым», а Киеву сообщили о наличии «простора для переговоров», рассказал собеседник WP. Вместе с тем Вашингтон дал понять, что желает скорейшего заключения сделки, а угроза приостановки помощи чрезвычайно серьезна.

