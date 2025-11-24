«Заплатили 6700 евро за стоянку» 4 24.11.2025, 14:36

5,644

Фото: Таможенный комитет

Что происходит с литовскими фурами в Беларуси.

После открытия границы 20 ноября литовские фуры по-прежнему остаются на белорусской стороне. Беларусь не выпускает грузовики и хочет переговоров «на высшем уровне». «Радыё Свабода» расспросило перевозчиков о ситуации на границе.

Литовские фуры по-прежнему не пропускают через границу, белорусская сторона выпускает только грузовики, которые въехали на белорусскую территорию уже после открытия границы 20 ноября. Об этом рассказал глава логистической компании Kelruva и член ассоциации литовских перевозчиков Linava Виталий Гигевич:

«Белорусская сторона хочет на высшем уровне решить вопрос стабильной работы границы. Из нашей компании там сейчас остаются пять грузовиков. 20 ноября мы заплатили 6700 евро за их стоянку. Как только была информация, что граница открыта, мы эту сумму сразу возместили, мы надеялись, что фуры поедут, вызвали водителей на работу. С 20 ноября за парковку еще накапало 2560 евро, за простой еще 2700 евро. И это только пять грузовиков».

По словам Гигевича, парализованы маршруты на других направлениях, так как они были завязаны на транзит с Беларусью. Водители каждый день приезжают на стоянку к фурам, чтобы проверить их работу. Большинство водителей, по словам перевозчика, — белорусы. Компания платит им зарплату и налоги за них.

«Почти месяц сектор парализован. Мы платим налоги за сотрудников, так как если мы этого не сделаем, то велика вероятность того, что водителям аннулируют виды на жительство. Есть надежда, что белорусской и литовской сторонам удастся договориться, так как мы уже более трех недель ждем», — говорит Гигевич.

Еще один собеседник «Радыё Свабода», менеджер логистической компании в Литве, рассказал, что белорусские таможенники ссылаются на какое-то решение, содержания которого не раскрывают. Он считает, что белорусская сторона тянет, пока не состоятся переговоры на уровне МИД двух государств.

При этом он подчеркивает, что их компания оплатила стоянку фур на белорусской стороне до 20 ноября в надежде, что после этой даты грузовики выпустят, однако этого не произошло.

29 октября правительство Литвы приняло решение на месяц закрыть границу с Беларусью в ответ на прилет метеозондов с контрабандными сигаретами. Правительство Беларуси в ответ разрешило литовским фурам следовать только через литовские же погранпереходы, таким образом на белорусской стороне оказалось около 1100 фур.

Когда правительство Литвы 20 ноября открыло закрытые в октябре два пункта пропуска «Медининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), грузовики все равно не выпустили из Беларуси.

Глава МИД Литвы Кястусис Будрис считает, что страна «подвергается комбинированной гибридной атаке — метеозонды нарушают наше воздушное пространство и работу гражданской авиации, в то время как Беларусь захватывает грузовики, чтобы шантажировать нас экономически».

«Пострадали более 30 000 пассажиров, более 200 рейсов перенаправлены, а более 1000 грузовиков захвачены в заложники. Белорусский шантаж требует решительного ответа. ЕС должен действовать решительно — защищать государства-члены, компании, и их собственность, ввести более жесткие санкции против Беларуси и противостоять этой эскалации, проявляя единство и силу. Диктатуры понимают только давление и язык силы», — заявил он 24 ноября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com