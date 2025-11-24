В Могилеве с аукциона продают специфическое здание 1 24.11.2025, 14:48

2,636

В годы войны в нем расстреляли более тысячи человек.

В Могилеве на торги попало здание лаборатории психиатрической больницы, пишет Onlíner. Постройка находится на ул. Сурганова, 53.

Пустующее одноэтажное здание больницы построено из кирпича в 1804 году. Сегодня к нему примыкают несколько пристроек, веранды и терраса. В общей сложности новый владелец получит в распоряжение около 450 квадратных метров. Территория вокруг лаборатории благоустроена.

Особенность этого объекта на карте областного центра в том, что его наделили статусом историко-культурной ценности третьей категории «Строение начало XIX века». Если верить информации из открытых источников, пустующее медучреждение попало в число старейших психиатрических стационаров Беларуси. В период Великой отечественной войны большинство зданий больницы было разрушено: фашисты уничтожили в его стенах свыше 1200 больных.

После 1945 года больницу восстановили, а в 1948—1964 годах медучреждение наделили республиканским статусом. В 2009 году на одном из корпусов больницы появился памятный знак жертвам фашизма.

Начальная стоимость лота — 481 243 рубля, или почти $165 тысяч по курсу.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 декабря. Торги пройдут на площадке «БУТБ-Имущество» 22 декабря.

