Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Во время работы с культовой группой артист играл на саксофоне и флейте.

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга.

Во время работы с культовой группой артист играл на саксофоне и флейте. В частности, он принимал участие в работе над альбомами Super Trouper и The Visitors. Кроме того, Клинг записал флейтовое вступление к популярной песне ABBA «Fernando».

«Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — заявил Маттиас.

