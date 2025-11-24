закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

  • 24.11.2025, 15:16
  • 3,922
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Ян Клинг

Во время работы с культовой группой артист играл на саксофоне и флейте.

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга.

Во время работы с культовой группой артист играл на саксофоне и флейте. В частности, он принимал участие в работе над альбомами Super Trouper и The Visitors. Кроме того, Клинг записал флейтовое вступление к популярной песне ABBA «Fernando».

«Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — заявил Маттиас.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип