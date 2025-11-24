В Намибии снова баллотируется чиновник по имени Адольф Гитлер1
- 24.11.2025, 15:23
- 1,382
Это имя дал ему его отец.
В Намибии в центре внимания оказался местный политик с именем Адольф Гитлер Уунoна, руководитель округа Омпундья. Он подтвердил BILD, что будет участвовать в региональных выборах 26 ноября. Адольф Гитлер Уунoна руководит округом с 2004 года, и в 2020 году его переизбрали с результатом почти 85 процентов.
Давление на чиновника в последние годы только росло: жители жаловались на застой в развитии района и отсутствие инфраструктуры. Местная газета Namibian цитировала избирателя, который возмущался: «Мы платим ему не за то, чтобы он играл в карты на работе».
Имя, вызывающее внимание по всему миру, Уунoна объясняет тем, что его отец просто не понимал исторического контекста. Он подчеркивает, что не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями и на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.
С 1884 года Намибия была немецкой колонией и называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1915 году в ходе Первой мировой войны территорию Намибии захватили войска Южно-Африканского Союза. Независимость Намибия получила 21 марта 1990 года.