Премьер Литвы: Если ситуация с Беларусью не изменится, снова закроем границу 6 24.11.2025, 15:25

1,834

Инга Ругинене

Фото: Reuters

Режим Лукашенко продолжает запускать метеозонды с контрабандой.

В связи с дальнейшим продолжительным потоком метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву премьер-министр Инга Ругинене не исключает возможности повторного закрытия пограничных пунктов с этой страной, пишет Delfi.lt.

«Как только мы открыли (пограничные переходы), мы увидели позитивные сигналы с другой стороны границы. Но как только ситуация изменится, мы уже получим право и возможность рассмотреть самые жесткие другие меры. На сегодняшний день нам нужно встретиться и обсудить все действия, которые мы предпринимаем. Возможно, мы закроем границу, и решение будет принято, если ситуация не улучшится», — заявила Ругинене журналистам в понедельник.

Граница с Беларусью была закрыта из-за метеозондов из Беларуси правительством Литвы с 26 октября. Планировалось, что она будет закрыта до 30 ноября, но после открытия двух переходов на польско-белорусской границе правительство Литвы приняло решение открыть границу с 20 ноября.

Вчера вечером и ночью аэропорт Вильнюса дважды закрывался из-за метеозондов.

