24 ноября 2025, понедельник, 16:25
В Эфиопии проснулся спавший десять тысяч лет вулкан

  • 24.11.2025, 15:28
  • 1,198
В Эфиопии проснулся спавший десять тысяч лет вулкан

Шлейф пепла растянулся над юго-западной частью Аравийского полуострова.

В Эфиопии пробудился вулкан, спавший на протяжении десяти тысяч лет. Об этом сообщает The Statesman.

Вулкан Хейли-Губби входит в горный хребет в штате Афар на северо-востоке страны, где раскинулась пустыня Данакиль. Этот вулкан располагается в 15 километрах к юго-востоку от другого, Эртале, который является постоянно действующим. Хейли-Губби начал извергаться в воскресенье в полдевятого утра (по Минску). Извержение сопровождалось выбросом мощного пеплового столба на высоту 10-15 километров. Шлейф пепла растянулся над юго-западной частью Аравийского полуострова, Йеменом и Оманом. Незадолго до извержения в регионе произошло небольшое землетрясение.

Хейли-Губби пробудился впервые за всю историю наблюдений. В последний раз он извергался больше десяти тысяч лет назад. Пустыня Данакиль находится на Афарском разломе и известна тектонической активностью, однако изучение данной территории затруднено из-за суровых климатических условий.

