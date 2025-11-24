На владельцев двух Porsche в «Новой Боровой» вызвали милицию 3 24.11.2025, 15:51

2,982

За что?

На парковке в «Новой Боровой» заметили симпатичную инсталляцию: два Porsche Taycan — голубой и ярко-красный. Даже номера у электромобилей почти одинаковые, различается только серия. Все хорошо, вот только место, где припарковали эти авто, может вызывать споры, пишет Onlíner.

Дело в том, что электромобили припаркованы на месте, которое обозначено для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид». А на двух Porsche, как утверждают наши читатели, таких опознавательных знаков не было.

— Если что, в 102 я позвонил. Я всегда звоню. Но тут прямо шедевр, поэтому захотелось поделиться, — объяснил автор фото на форуме Onlíner.

В Минске, к слову, в ноябре ГАИ проводила специальное мероприятие «Стоп-парковка», призванное как раз привлечь внимание общественности к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для инвалидов.

