Фон дер Ляйен: Европа едина в поддержке Украины
- 24.11.2025, 19:18
Глава Еврокомиссии приветствовала прогресс в переговорах о мире.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переговоры в Женеве «прочной основой» для дальнейшего урегулирования войны. О «новом импульсе» в этом диалоге заявил и председатель Евросовета Антониу Кошта, пишет Deutsche Welle.
Лидеры Европейского Союза в понедельник, 24 ноября, приветствовали прогресс в переговорах о прекращении войны России против Украины, но в то же время упомянули о нерешенных вопросах, остающихся несмотря на усилия, приложенные накануне в Женеве для доработки мирного плана США.
«Хотя работа еще не завершена, сейчас есть прочная основа для продвижения вперед», – сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в кулуарах саммита ЕС и Африканского союза в столице Анголы Луанде.
Фон дер Ляйен: Мы едины в поддержке Украины
Выступая перед журналистами по итогам неформальной встречи лидеров ЕС, глава Еврокомиссии призвала союзников «оставаться едиными и продолжать ставить интересы Украины в центр усилий». «Речь идет о безопасности всего нашего континента - и сегодня, и в будущем. Сегодняшняя встреча в Луанде еще раз подтвердила, что мы едины в нашей поддержке Украины», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Она перечислила «основные европейские принципы», на которых ЕС будет настаивать в дальнейшем: «Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться, только Украина, как суверенное государство, может принимать решения относительно своих вооруженных сил». Глава ЕК также добавила, что на саммите вновь подняла вопрос о судьбе пропавших и похищенных украинских детей: «Каждый из них должен вернуться домой».
Кошта: Переговоры получили «новый импульс»
В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта завил о «новом импульсе» в мирных переговорах. «Некоторые вопросы еще предстоит решить, но направление позитивное», – сказал Кошта, комментируя встречу представителей Украины и США в Женеве. Он отметил, что вопросы, непосредственно касающиеся Европейского Союза – такие как санкции, расширение или замороженные российские активы – «требуют полного участия и решения со стороны ЕС».
«Мы готовы продолжать поддерживать этот процесс, работая в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, а также в координации с Украиной, США и НАТО», – подчеркнул глава Европейского совета.