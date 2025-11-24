10 дронов ВСУ с воздуха разнесли группу российской пехоты на Донбассе 24.11.2025, 21:58

На позицию российских пехотинцев налетела целая «стая» ударных дронов Vampire.

Группа тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire разнесла российских пехотинцев. Место операции не уточняется, однако, по предварительной информации, атака произошла в районе административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, пишет dialog.ua.

По данным военных блогеров, в ударе участвовало 9–10 беспилотников 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады, это один из самых плотных налетов за последнее время. ВСУ опубликовали видео.

На видео зафиксированы как минимум четыре дрона, однако общий воздушный трафик был намного плотнее, операторы синхронизировали удары так, чтобы беспилотники не столкнулись друг с другом даже при минимальных дистанциях.

По словам военных, при такой плотности налета выжить в открытой местности невозможно. Дроны последовательно сбрасывали боеприпасы по скоплению российских солдат, а затем наносили повторные удары по тем, кто пытался укрыться.

Пехота РФ попала под огонь, против которого у нее не было ни средств ПВО, ни возможности для маневра. Это еще раз показывает деградацию российской тактики, солдаты все еще ходят группами по открытой местности, игнорируя угрозу от украинских БПЛА.

Украинская армия все чаще концентрирует значительное количество ударных дронов над одной целью. Причины две.

Приоритет уничтожения живой силы врага. Российские штурмовые группы пытаются продвигаться в сторону Днепропетровской области, и остановить их нужно любой ценой.

Защита Днепропетровщины. Подразделения, обороняющие регион, применяют все доступные технологии, чтобы не допустить прорыва противника.

Это не единственный недавний случай. Ранее украинские силы уничтожили российский взвод возле села Алексеевка всего за один час. Враг двигался колонной из грузовиков, багги и легковых автомобилей под прикрытием тумана, однако артиллерия и ударные дроны ВСУ полностью разнесли штурмовую группу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com