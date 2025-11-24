Науседа предупредил о возможном закрытии границы с Беларусью 24.11.2025, 23:00

Если продолжатся полеты контрабандных воздушных шаров.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, если продолжатся полеты контрабандных воздушных шаров из Беларуси, границу можно будет закрыть в любой момент, сообщает BNS.

«Как открыли границу — так и можем закрыть», — сказал Науседа.

Он, однако, добавил, что для влияния на Беларусь необходимо совместное действие со странами ЕС и трансатлантическими партнерами, особенно с США.

Гитанас Науседа упомянул, что после открытия Литвой двух пограничных пунктов с Беларусью белорусская сторона не позволяет литовским грузовикам возвращаться назад, а также что в Литве уже дважды приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за полетов контрабандных шаров.

Науседа также отметил связь между усилением полетов шаров и рассмотрением американского «мирного плана» для Украины. По его словам, диктаторские режимы могут воспользоваться такой международной ситуацией для дестабилизации.

