ЕС стал значительно больше закупать американский сжиженный газ
- 24.11.2025, 23:47
С января Евросоюз закупил у США энергоносители на 200 миллиардов долларов.
За последний год Европейский Союз значительно увеличил долю сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого в США. Об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.
- С января ЕС закупил у США энергоносители на 200 млрд долларов. Доля США в импорте СПГ только в этом году увеличилась с 45 до 60% и, как ожидается, вырастет еще больше благодаря недавно подписанному долгосрочному контракту на 80 млрд долларов, — сказал еврокомиссар.
Шефчович добавил, что государства-члены ЕС также сотрудничают с США в области ядерных технологий.
- И мы уже отмечаем инвестиционные проекты на сумму почти 130 млрд долларов, — отметил он.