ЕС стал значительно больше закупать американский сжиженный газ 24.11.2025, 23:47

С января Евросоюз закупил у США энергоносители на 200 миллиардов долларов.

За последний год Европейский Союз значительно увеличил долю сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого в США. Об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге в Брюсселе сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.

- С января ЕС закупил у США энергоносители на 200 млрд долларов. Доля США в импорте СПГ только в этом году увеличилась с 45 до 60% и, как ожидается, вырастет еще больше благодаря недавно подписанному долгосрочному контракту на 80 млрд долларов, — сказал еврокомиссар.

Шефчович добавил, что государства-члены ЕС также сотрудничают с США в области ядерных технологий.

- И мы уже отмечаем инвестиционные проекты на сумму почти 130 млрд долларов, — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com