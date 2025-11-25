Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону
- 25.11.2025, 5:30
Президент США и председатель КНР обсуждали Тайвань.
24 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, проинформировало китайское государственное агентство «Синьхуа».
«Си Цзиньпин [...] разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу. Си Цзиньпин подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью послевоенного международного порядка», – говорится в сообщении.
По версии «Синьхуа», Си Цзиньпин «напомнил, что Китай и Соединенные Штаты когда-то сражались бок о бок с фашизмом и милитаризмом».
«Синьхуа» перечислило и другие заявления Си Цзиньпина: что «Китай и США должны расширять сотрудничество и сокращать перечень проблем, добиваясь большего позитивного прогресса», а также что страны «должны сохранять позитивную динамику двусторонних отношений, придерживаясь верного курса».
По информации Xinhua, обсуждали и «украинский кризис», как в Пекине и Москве называют войну РФ против Украины.