«Супер-истребитель» Тайваня F-16V бросает вызов ВВС Китая 25.11.2025, 14:22

Хватит ли этого для сдерживания?

Тайвань получил серьёзное усиление своих ВВС: 66 новейших истребителей F-16V Block 70/72, оснащённых радарами AESA, модернизированной авионикой, улучшенными двигателями и увеличенным ресурсом планера. Эти возможности выводят самолёт на уровень, близкий к пятому поколению, и дают Тайбэю реальный качественный скачок, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Главным новшеством стал радар AN/APG-83 — система класса AESA с высокой помехоустойчивостью, одновременным ведением воздушных и наземных целей и расширенными возможностями картографирования. Открытая архитектура авионики позволяет быстро обновлять ПО и интегрировать новые системы. Улучшенные электронная защита, модернизированная кабина и увеличенный до 12 тысяч часов ресурс делают F-16V заметно более живучим и эффективным.

Однако главный вопрос остаётся открытым: помогут ли эти самолёты сдержать стремительно усиливающиеся ВВС Китая?

Народно-освободительная армия Китая располагает более чем 300 истребителями пятого поколения J-20 и крупнейшим в регионе парком самолётов на базе Су-27. В потенциальном конфликте Тайвань будет резко уступать по численности, а все его авиабазы находятся в зоне поражения китайских ракет и дронов.

Даже если F-16V удастся подняться в воздух, им предстоит столкнуться с многократно превосходящим противником. В дуэльных боях F-16V мог бы победить большинство китайских истребителей, но в масштабной войне это под вопросом.

Военные эксперты подчёркивают, что удержаться Тайвань сможет только при поддержке США и союзников в регионе. Без международной помощи новые F-16V вряд ли станут решающим фактором в сдерживании Китая.

