Индия и Монголия формируют новый энергетический союз 1 25.11.2025, 15:43

Это уменьшит зависимость Монголии от импорта энергоресурсов из России.

Четырехдневный визит президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Индию стал точкой отсчета для более глубокого сотрудничества двух стран в сфере энергетики и стратегических ресурсов. На фоне 70-летия дипломатических отношений партнерство заметно выходит за рамки культурной близости — в сторону геополитики и ресурсной безопасности, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Главный проект — поддержанный Индией нефтеперерабатывающий завод в Монголии. На его строительство Нью-Дели выделил крупнейшую в своей истории зарубежную кредитную линию — $1,7 млрд. Предприятие мощностью 1,5 млн тонн в год сможет покрывать до двух третей внутреннего спроса Монголии на нефтепродукты, уменьшая зависимость от импорта из России.

Однако за этим стоит куда более широкая повестка. Подписаны 10 меморандумов, включая ключевой документ о сотрудничестве в области геологии и минеральных ресурсов. Индия рассматривает Монголию как перспективного поставщика коксующегося угля и меди, необходимых ее металлургии и высокотехнологичным секторам. Монголия же стремится диверсифицировать экспорт, уходя от доминирующей зависимости от Китая.

В перспективе сотрудничество может расшириться до создания цепочек добавленной стоимости — от переработки сырья до развития зеленой энергетики. У Монголии огромный потенциал по призводству солнечной и ветровой э, а участие в Индийском солнечном альянсе открывает возможности для совместных проектов.

Основные препятствия прежние: отсутствие выхода к морю, сложная логистика через Россию или Китай, климатические условия, риски для крупных инфраструктурных проектов и высокая концентрация монгольской торговли на Китае.

Тем не менее Индия и Монголия стремятся превратить текущие договоренности в новый ресурсный коридор Евразии. Если заявленные инициативы удастся реализовать, обе страны смогут укрепить энергетическую устойчивость и занять более весомое место в формирующейся архитектуре Глобального Юга.

