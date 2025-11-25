Нацбанк Польши составил портрет иммигрантов из Беларуси 25.11.2025, 20:40

Фото: charter97.org

56% уехало из-за политики, 29% отправляет деньги на родину.

Большинство белорусов в Польше работают, тратят на текущие нужды до 80% месячного заработка и планируют надолго остаться в новой стране. Такие выводы можно сделать из отчета о жизненной ситуации белорусов в Польше, опубликованного Нацбанком этой страны, пишет MOST.

56% опрошенных приехали в Польшу в 2022 году и позднее, 28% — в 2020−21 годах и только 16% — до начала 2020 года.

Кто и почему приехал в Польшу

Более половины опрошенных (56%) указали, что переехали из-за политической ситуации в Беларуси, а 32% — по экономическим причинам. Еще 13% приехали в Польшу учиться и 11% в качестве причины отъезда назвали воссоединение семьи.

За последние пять лет цели переезда в Польшу очень изменились. До конца 2019 года белорусы перебирались в эту страну в основном по экономическим причинам (45%) и для получения образования (29%).

С 2020 года из Беларуси в Польшу стали приезжать в основном политэмигранты. В 2020−21 68% всех иммигрантов из Беларуси оказались в Польше из-за политики. Среди тех, кто приехал в страну в 2022—2025 годах, доля политэмигрантов составила 52%.

В основном люди решаются на переезд в молодом возрасте. 45% опрошенных оказались не старше 34 лет, 35% — в возрасте 35−44 лет.

Белорусскую эмиграцию выделяет то, что уезжают образованные люди. У 62% респондентов высшее образование, у 20% — среднее специальное.

Как белорусы интегрируются в польское общество

Белорусы быстро учат польский язык. 15% опрошенных отметили, что владеют им бегло, еще 48% оценивают знание польского как очень хорошее. Лишь 1% вообще не знает языка, а остальные говорят, что «немного понимают».

Родители, приехавшие с детьми, говорят, что те не сталкивались с проблемами в Польше (42%) или испытывали проблемы в основном из-за отсутствия знакомых (29%) и незнания языка (23%). Тем не менее 12% опрошенных отметили плохое отношение к их детям в школе.

Где работают и сколько зарабатывают белорусы в Польше

64% белорусов, прошедших анкетирование, работают в Польше и 4% удаленно выполняют работу для иностранных фирм. Еще 14% начали собственное дело. 8% ищут работу и всего 5% характеризуют себя как неактивных в профессиональном плане.

Чем выше стаж иммиграции, тем выше занятость. Среди тех, кто приехал в Польшу до 2022 года, работают в найме или сами на себя 89% опрошенных. Среди тех, кто приехал в 2022 году и позже, — 86%. Но зато они охотнее открывают собственный бизнес (20%).

Белорусских иммигрантов в Польше от других иностранцев отличает высокая занятость в IT-секторе (17% всех занятых). Еще 12% работают в транспортной отрасли, 11% заняты административной работой и 9% работают в промышленности.

42% опрошенных указали, что зарабатывают в месяц «чистыми» до 5 тыс. злотых, 14% — более 10 тыс. злотых.

Самая высокая медианная зарплата в IT-секторе. Там половина белорусов получает выше 10 тыс. злотых на руки. Для сравнения: в транспортной сфере и в строительстве медианная зарплата — около 5,5 тыс. злотых нетто.

В среднем зарплата составляет 93% всех доходов, получаемых белорусами в Польше. Еще 5% располагаемых ресурсов дает пособие 800+ и 2% приходится на другие виды доходов.

На что хватает зарплаты

36% анкетированных тратят на текущие нужды менее половины месячной зарплаты. У 46% на жизнь уходит от 51% до 80% доходов. Более 80% зарплаты тратят на текущие нужды только 15% белорусов, живущих в Польше, а 3% пока вынуждены расходовать даже больше, чем зарабатывают.

29% респондентов высылают деньги в Беларусь. Этот показатель постепенно снижается. Прошлый аналогичный отчет показывал, что деньги на родину посылают 33% белорусов.

Но большинство из тех, кто переводит средства, делает это редко или не чаще чем раз в два-три месяца. Лишь 4% опрошенных посылают деньги ежемесячно. Половина переводов не превышает 1 тыс. злотых.

Какие планы у белорусов Польши

54% респондентов хотят остаться жить в Польше постоянно, еще 13% — более чем на год. 30% не определились с планами и только 1% планирует в течение года вернуться в Беларусь. Столько же выходцев из Беларуси намерены переехать из Польши в другую страну.

Чаще всего надолго планируют остаться в Польше те, кто не может вернуться на родину из-за риска репрессий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com