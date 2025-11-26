У Лукашенко что-то «горит» Артем Синицын, «Салідарнасць»

26.11.2025, 11:49

Диктатор «забыл» добавить ключевую деталь.

Принимая у себя губернатора Ярославской области РФ, Лукашенко был традиционно щедр на предложения и несовместимые друг с другом утверждения.

Мол, а давайте займемся совместной разработкой новых образцов комплектующих для автомобилей: «Это очень важно особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости. Как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране».

Представление правителя о суверенитете давно известно. И тем не менее, как непосредственный свидетель происходящего в момент краха «нашей общей большой страны», он не может не понимать, что ни о какой независимости речь здесь не идет.

В СССР Беларусь была одним из сборочных цехов. «Технологический суверенитет» такого пошиба возможен только тогда, когда ты находишься в составе этого самого «большого завода». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Совместная работа с Ярославской областью над производством комплектующих важна еще и с учетом того, что с рынков Беларуси и России ушли западные производители, сообщил гостю Лукашенко.

И «забыл» добавить ключевую деталь, изрядно подпортившую статистику производства и продаж как белорусским производителям, которым пообещали «бездонный» рынок России, так и самим россиянам.

Речь о китайских производителях, которые в последние годы активно теснят с российского рынка и местные грузовики и автобусы, и беларуские. Да и с беларуского рынка также.

Показательно, что в беседе с ярославским губернатором Лукашенко не смог обойти горячую тему. Правда, сделал это в свойственной ему манере, отметив словно мимоходом, что «сейчас есть разговоры в плане конкуренции, мол, где-то что-то загорелось и так далее».

Фото: gazetaby.com

Судя по всему, сам масштаб озвученной проблемы вынуждает его говорить об этом вслух, оправдываясь перед потенциальным покупателем: «Я пытался разобраться, что же там горит, с Питера начиная. Там же у нас абсолютно либеральные средства массовой информации — что хотят, то и делают. Оказывается, не все то горит, что горит в средствах массовой информации. Но над качеством очень серьезно работаем».

А ведь дело в том, что это и есть цена той самой «независимости» от западных технологий — как выяснили в BELPOL, проблема может быть связана с санкциями, которые действуют в отношении минского завода с 2021-го.

Об этом открыто говорят и в самой России на уровне вице-губернаторов, которые при этом ссылаются на специалистов МАЗ. И только у Лукашенко в этой истории «что-то горит в газетах», а не на дорогах.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

