Страна НАТО, граничащая с Россией, наращивает арсенал HIMARS 26.11.2025, 14:33

1,366

Компания-производитель ожидает одобрения от Пентагона.

Эстония приобретет шесть дополнительных американских реактивных систем залпового огня HIMARS, на фоне стремительного перевооружения европейских членов НАТО. Эти установки стали одним из ключевых видов вооружений, используемых Украиной для ударов по российским целям, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

HIMARS впервые поступили в Украину летом 2022 года и сразу изменили ситуацию на фронте, позволив наносить точные удары по складским базам и командным пунктам далеко за линией фронта. На фоне растущей угрозы со стороны России, европейские страны — особенно на восточном фланге НАТО — ускоряют закупки вооружений.

Война в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию вступить в НАТО, а страны Балтии и Польша начали масштабно наращивать свои арсеналы. По оценкам западных разведок, именно они станут первыми целями Кремля в случае нападения на Альянс.

Минобороны Эстонии заявило, что стране необходимо увеличить возможности для нанесения дальнобойных ударов. Точные сроки поставки пока не подтверждены. Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что Таллин рассматривает покупку и большего количества установок, а переговоры с Lockheed Martin уже ведутся. Компания ожидает одобрения от Пентагона.

Эстония получила первые HIMARS в апреле 2025 года. Новая партия может прибыть в 2028 году.

Соседние Литва и Латвия ранее также заказали HIMARS — восемь и шесть систем соответственно.

HIMARS способны запускать различные боеприпасы, включая ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. Украина начала применять их по целям внутри России после разрешения США в ноябре 2024 года. «Укрепление обороны — наш приоритет. HIMARS закрывают важный пробел в возможностях», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com