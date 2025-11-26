Reuters: США и режим Лукашенко обсуждают освобождение около 100 политзаключенных 1 26.11.2025, 15:05

Среди ключевых участников переговоров – Джон Коул.

Администрация президента США Дональда Трампа и власти Беларуси ведут переговоры о возможном скором освобождении Минском не менее 100 политических заключенных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

С приходом Трампа к власти режим Лукашенко освободил несколько десятков политзаключенных. Однако Вашингтон стремится к крупнейшему единовременному освобождению в рамках продолжающегося сближения с Минском.

Reuters отмечает, что США рассматривают этот диалог как часть «более широкой стратегии по постепенному выводу Минска из орбиты Москвы». Среди ключевых участников переговоров – Джон Коул, недавно назначенный Трампом спецпредставителем по Беларуси.

Белый дом отказался комментировать возможные сроки освобождения. Представитель администрации заявил лишь, что США «готовы к дальнейшему взаимодействию с Беларусью».

20 ноября Лукашенко помиловал двух католических священников.

15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского диктатора за освобождение 16 человек.

