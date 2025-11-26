Reuters: США и режим Лукашенко обсуждают освобождение около 100 политзаключенных

Reuters: США и режим Лукашенко обсуждают освобождение около 100 политзаключенных1
- 26.11.2025, 15:05
Среди ключевых участников переговоров – Джон Коул.
Администрация президента США Дональда Трампа и власти Беларуси ведут переговоры о возможном скором освобождении Минском не менее 100 политических заключенных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.
С приходом Трампа к власти режим Лукашенко освободил несколько десятков политзаключенных. Однако Вашингтон стремится к крупнейшему единовременному освобождению в рамках продолжающегося сближения с Минском.
Reuters отмечает, что США рассматривают этот диалог как часть «более широкой стратегии по постепенному выводу Минска из орбиты Москвы». Среди ключевых участников переговоров – Джон Коул, недавно назначенный Трампом спецпредставителем по Беларуси.
Белый дом отказался комментировать возможные сроки освобождения. Представитель администрации заявил лишь, что США «готовы к дальнейшему взаимодействию с Беларусью».
20 ноября Лукашенко помиловал двух католических священников.
15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского диктатора за освобождение 16 человек.