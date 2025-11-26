Лукашенко на встрече с Путиным клялся в любви к России 5 26.11.2025, 16:26

1,702

Диктатор докладывает «родному» правителю РФ о разговорах с «западниками».

Александр Лукашенко во время встречи с правителем России Владимиром Путиным, которая проходит в Бишкеке, сказал, какой вопрос не поднимают американцы.

Узурпатор заявил, что Путину известно о том, что Беларусь ведет диалог и с западниками, и с американцами.

— Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: «Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники»… Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили — все, это за большими скобками, - сказал диктатор.

