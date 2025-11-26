СМИ: Военные задержали президента африканской страны, который в этом году приезжал к Лукашенко
- 26.11.2025, 18:03
Умару Сисоку Эмбало задержали спустя три дня после президентских выборов.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало спустя три дня после президентских выборов был задержан 26 ноября военными. Об этом глава государства сам рассказал редакции газеты Jeune Afrique.
Как пишет газета, 26 ноября у президентского дворца в Бисау раздались выстрелы. Глава страны был задержан в середине дня.
«Сам Умару Сисоку Эмбало сообщил „Jeune Afrique“, что был арестован в среду, 26 ноября, около полудня, когда находился в своем кабинете в президентском дворце. Вместе с ним были задержаны начальник генерального штаба вооруженных сил генерал Биаге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре, а также министр внутренних дел Боче Кандэ», — пищет газета.
Умару Сисоку Эмбало заявил, что в ходе этого «государственного переворота» в отношении него не было применено насилие. По его словам, переворот был организован начальником штаба сухопутных войск.
По данным нескольких источников, днем рядом с дворцом и возле здания избирательной комиссии были слышны выстрелы. Люди в форме также заняли позиции на главной дороге, ведущей к резиденции президента.
Президентские выборы в Гвинеи-Бисау состоялись в воскресенье, 23 ноября. Голосование прошло спокойно, но без участия главного оппозиционного лидера Домингуша Симойнша Перейры, которому не позволили баллотироваться. Действующий президент утверждал, что победил, набрав 65% голосов, основываясь на собственном подсчете.
Официальные результаты должны опубликовать 27 ноября.
Напомним, 7 мая 2025 года Умару Сисоку Эмбало прилетал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Последний заявил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары.