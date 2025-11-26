Россиян начали часами досматривать на границе с Китаем 26.11.2025, 19:35

Из-за введения безвиза.

Китайские власти усилили контроль на пограничных пунктах для граждан России. Как отмечает Baza, это связано как с введением безвизового режима, так и с резким ростом потока туристов. По китайским правилам, при выезде необходимо декларировать ценности стоимостью свыше 55 тысяч рублей, а также лекарства китайского производства на стоимостью более 3000 рублей. Без оформления декларации разрешено ввозить и вывозить товары до 220 000 рублей.

По информации источников «Базы», сотрудники китайской таможни гораздо тщательнее проверяют багаж россиян, иногда даже изымая купленные вещи и лекарства. В популярных у российских туристов городах — Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ, а также на острове Хайнань — усиленные проверки привели к тому, что прохождение границы порой занимает 2–2,5 часа.

Турагент Зульфия рассказала «Базе», что ее задержали при досмотре на рейсе Хайнань из-за большого набора медикаментов. Пограничники провели очень жесткий досмотр, заставив вскрыть каждую упаковку. По ее словам, она регулярно бывает в Китае, но с подобными процедурами столкнулась впервые. Похожая история произошла у туристки Ларисы в Суйфэньхэ: досмотр длился 13 часов. Ей не предоставили ни воды, ни еды. Девушка утверждает, что у нее изъяли вещи на 300 тысяч рублей.

Это не первые трудности российских туристов в отношениях с Поднебесной, пишет The Moscow Times.

В начале сентября проблема возникла у россиян из-за политического конфликта Китая и Турции вокруг уйгуров и курдов. Несмотря на безвизовый режим, россиян порой не пускают в Китай из-за наличия турецкого штампа или вида на жительство. Как утверждал вице-президент АТОР Артур Мурадян, вероятность получить отказ у обладателя турецкого ВНЖ куда выше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com