Бюджеты российских госкомпаний затрещали по швам

26.11.2025, 20:56

В России начался кризис неплатежей в госзакупках.

Российский бизнес в 2025 году столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны государственных компаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок (223-ФЗ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Федеральной антимонопольной службы и Корпорации МСП.

С начала 2025 года было возбуждено 1173 административных дела по неплатежам в рамках госзакупок — на 20% больше, чем за весь прошлый год (980). Число жалоб малого бизнеса не неплатежи госкомпаний подскочило в 2,5 раза: в прошлом году было зафиксировано 200 обращений на 1,5 млрд рублей, а за неполный текущий год — уже 482 обращения на 3,6 млрд рублей.

Проблема неплатежей по контрактам в рамках 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) действительно нарастает, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Зачастую госструктуры просто не могут расплатиться, подчеркивает она: экономика замедляется, прибыли падают, а бюджеты госструктур начинают трещать по швам вслед за федеральной казной.

Прибыль «Роснефти», крупнейшей сырьевой госкомпании, в первом полугодии упала втрое. «Газпром» за 9 месяцев получил 170 млрд рублей чистого убытка в ключевом, газовом бизнесе. Впервые за 5 лет убыточными стали РЖД, из-за чего компания на 40% сократила расходы на стройки и закупки. Из-за финансовых трудностей массовые увольнения начал «Уралвагонзавод», крупнейший в стране производитель танков. Около 20% сотрудников решил сократить Сбербанк.

Многие крупные компании испытывают проблемы с финансовыми ресурсами и доступом к кредиту, подтверждает зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Причина — в сложной экономической ситуации, считает он. При этом если не платит госзаказчик, то денег не получает не только генеральный подрядчик, но и множество субподрядчиков, напоминает Дыбова, в результате чего кризис неплатежей распространяется «по всей цепочке».

По данным РСПП, в третьем квартале 39% крупных российских компаний сталкивались с неплатежами со стороны контрагентов. По сравнению со вторым кварталом, таких компаний стало больше в 1,5 раза, а их доля выросла на 13 процентных пунктов.

Данные Росстата подтверждают: просроченная задолженность российских компаний перед поставщиками на конец августа достига 3,841 триллиона рублей. С начала года объем неплатежей вырос на 395 млрд рублей (+11%), а если сравнивать с январем-2024 — на 993 млрд рублей (+35%). Задолженность перед контрагентами, не оплаченную в срок, имели 4,52 тысячи российских предприятий, а рекордсменами по ее объему стали компании обрабатывающей промышленности — 1,53 трлн рублей.

Проблема неплатежей возникла в прошлом году, на фоне высокой ключевой ставки, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Теперь же причиной может быть замедление роста бюджетных расходов, указывает она: нефтегазовые доходы казны стремительно падают, несырьевые доходы отстают от плана, и власти вынуждены пускать «под нож» гражданские расходы.

