Ученые: Подростковый период развития мозга длится до 32 лет 26.11.2025, 21:05

Неожиданное открытие.

С рождения и до смерти человек познает мир, учится на своих ошибках и, как правило, становится мудрее. Но что происходит с его головным мозгом: как он «растет», адаптируясь под все более сложную реальность? Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) и Питтсбургского университета (США) выявили пять основных стадий развития важнейшего органа, пишет «Нож».

Исследователи хотели понять, как нейронная сеть мозга меняется от младенчества до глубокой старости. Команда использовала методы нейровизуализации, чтобы сканировать мозг 3802 нейротипичных людей: 1994 женщин и 1808 мужчин. Возраст участников варьировался от года до 90 лет.

В результате ученые составили подробную карту нейронных связей и проследили, как они развиваются на протяжении всей нашей жизни.

Авторы выделили пять основных фаз развития мозга, разделенных четырьмя «поворотными моментами», при которых сложность нейронных связей как бы достигает качественно нового уровня. Так, по их словам, первый «переход» происходит к девяти годам, следующие — в возрасте 32, 66 лет и 83 лет.

«Оглядываясь назад, многие чувствуют, что их жизнь состояла из разных этапов. Оказывается, мозг тоже проходит через эти этапы», — объяснил профессор Дункан Эстл, старший автор исследования из Кембриджского университета.

Выходит, подростковый период развития мозга длится до 32 лет. Почему же мозг «взрослеет» только к 30? Авторы утверждают, что примерно к этому времени архитектура мозга стабилизируется, разные его области становятся более обособленными. По мнению команды, в этом возрасте мы достигаем «плато в развитии интеллекта и личности».

При этом исследователи предостерегают всех от прямолинейной трактовки их выводов. Так, согласно их утверждениям, люди до 30 вовсе не ведут себя как подростки: речь ведь не о закономерностях в поведении, а о преобразованиях на нейробиологическом уровне.

«Мы определенно не утверждаем, что люди в возрасте около 30 лет будут вести себя как подростки или что их мозг будет похож на мозг подростка, — поделилась Алекса Маусли, руководитель исследования из Кембриджского университета. — На самом деле преобразовывается именно паттерн изменений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com