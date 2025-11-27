Марсоход Perseverance впервые зафиксировал электрические разряды в атмосфере Марса 27.11.2025, 5:33

Явление объясняется трением мельчайших частиц пыли.

Прибор SuperCam марсохода Perseverance случайно записал необычно мощные сигналы в центре двух пылевых вихрей, которые оказались электромагнитными и акустическими следами разрядов, сопоставимых со статическим электричеством на Земле. Исследование, посвященное этому явлению, опубликовано в журнале Nature.

Явление объясняется трением мельчайших частиц пыли — они заряжаются электронами, а затем высвобождают заряд в виде электрических дуг длиной несколько сантиметров, сопровождаемый слышимыми ударными волнами. Разреженная атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, делает это явление гораздо более вероятным, чем на Земле, где для образования искр требуется намного больший заряд.

Открытие меняет понимание атмосферной химии Марса. Электрические разряды показывают, что марсианская атмосфера может достигать уровня заряда, достаточного для ускорения формирования высокоокисленных соединений, которые разрушают органические молекулы на поверхности и многочисленные другие атмосферные соединения. Это может объяснить необычно быстрое исчезновение метана из марсианской атмосферы, которое несколько лет остается предметом научных дебатов.

Электрические заряды, необходимые для этих разрядов, вероятно, влияют на перенос пыли на Марсе, играя центральную роль в марсианском климате, динамика которого остается малоизученной. Они также могут представлять риск для электронного оборудования нынешних роботизированных миссий и опасность для потенциальных будущих пилотируемых полетов.

Микрофон SuperCam записал первые звуки на Марсе в 2021 году, на следующий день после посадки марсохода на планету. За время работы он собрал более 30 часов звуков планеты — ветер, шум лопастей вертолета Ingenuity и теперь электрические разряды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com