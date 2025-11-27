В Беларуси запретили партию российских продуктов 27.11.2025, 11:12

В них нашли опасные химические добавки.

Белорусский государственный контролирующий орган Госстандарт сообщил о ряде нарушений требований безопасности и маркировки в продуктах, поставляемых из России. В группу запрещенных попали уксус, кисломолочный напиток и кондитерские изделия, пишет Telegraf.news.

Согласно данным реестра небезопасной продукции Комитета по стандартизации Беларуси (Госстандарт), нарушения были обнаружены в ходе плановых проверок и испытаний.

В запрешенку попал российский натуральный яблочный уксус 6%, так как был признан несоответствующим требованиям безопасности. При его производстве использовался консервант сорбат калия, недопустимый для данного вида продукции, что указано в заключении экспертизы.

А вот кисломолочный напиток «Тан» торговой марки «Долголетие» не прошел проверку по физико-химическим показателям. Содержание белка в продукте составило 0,63% при норме не менее 1,4%. По мнению контролеров, это не позволяет идентифицировать напиток как кисломолочный продукт, произведенный с добавлением воды, и вводит потребителей в заблуждение.

Были выявлены проблемы с точностью маркировки и в клубничном варенье бренда «Прошу к столу!». Контроллеры обнаружили в нем незадекларированный синтетический краситель понсо 4R. На упаковке отсутствовала предупреждающая надпись о его наличии, хотя этот краситель может влиять на активность и внимание детей.

Аналогичные нарушения обнаружены в томатной пасте «ЭКСТРА» того же бренда «Прошу к столу»: в составе продукта найден не указанный на этикетке консервант сорбиновая кислота.

Кроме того, в мучных восточных сладостях «Маффин «Со сгущенкой» под маркой «Слада-ЮГ» выявлены незадекларированные красители, в том числе тартразин (Е102). На упаковке также отсутствовало обязательное предупреждение для потребителей.

Вся вышеперечисленная продукция из России была признанна небезопасной и внесена в соответствующий государственный реестр. Обычно это влечет за собой предписание об изъятии данной партии товара из оборота и устранении нарушений со стороны производителя.

Что за вещества нашли?

Сорбат калия (E202) – консервант для подавления роста плесени, широко применяемый в соусах, кондитерских изделиях и сырах. Его использование не допускается техническими регламентами при производстве уксуса, где он был выявлен.

Понсо 4R (E124) – синтетический краситель красного цвета, используемый в напитках, мороженом и кондитерских изделиях. Его наличие в варенье было незадекларировано, а на упаковке отсутствовала обязательная предупреждающая надпись о возможном влиянии на внимание детей.

Сорбиновая кислота (E200) – консервант для увеличения срока годности, применяемый в соках, молочной и мясной продукции. Была обнаружена в томатной пасте без указания в маркировке, что вводит потребителей в заблуждение относительно состава продукта.

Тартразин (E102) – синтетический краситель желтого цвета, используется в газированных напитках, пудингах и конфетах. Его наличие в восточных сладостях не было указано, а на упаковке отсутствовало законодательно требуемое предупреждение для потребителей.

