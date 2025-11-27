В Вильнюсском аэропорту съехал с дорожки самолет из Варшавы 27.11.2025, 12:11

Аэропорт закрывали почти до утра.

В Вильнюсском аэропорту с рулежной дорожки съехал самолет, сообщали 26 ноября Литовские аэропорты. Аэропорт был открыт в 3.55 ч. после того как с рулежной дорожки убрали самолет, пишет delfi.lt.

«Причины, по которым самолет съехал с рулежной дорожки, выяснят следователи Минюста. После визита следователей на месте инцидента самолет уберут с рулежной дорожки, После этого возобновится работа аэропорта», – сообщают Литовские аэропорты.

Сообщалось, что с рулежной дорожки съехал прилетевший в 13.34 ч. из Варшавы самолет. Никто из пассажиров не пострадал. Сначала сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 17 часов, потом закрытие продлили до 19, затем до 22 часов, наконец стало известно, что аэропорт не будет работать до полуночи, потом время закрытия продлевали еще дважды - до 1 ч. и до 4 ч.

Во время инцидента в самолете были 63 пассажира и 4 члена экипажа. Гендиректор Литовских аэропортов Симонас Барткус заверил, что работники Вильнюсского аэропорта сделали все, чтобы дорожка, с которой соскользнул самолет, была хорошем состоянии.

«Не время спекулировать причинами – все выяснит расследование. Не первый самолет сел, другие взлетали, присмотр за дорожками ведется постоянный. (...) Всегда проделывают обычные действия, которые требуются в зимний период. Сегодня ничего необычного не было. По нашим данным, принимались все необходимые меры для поддержания дорожки в хорошем состоянии», – сказал директор.

По его словам, пока до конца неясно, скольких пассажиров и рейсов коснулся этот инцидент, но речь идет о нескольких десятках. «Немало самолетов направили в другие аэропорты – Каунас, Рига, др. Некоторые компании отложили рейсы и ждут возможности вылета. Речь идет о нескольких десятках рейсов», – сказал Барткус. Он прибавил, что с вопросами компенсаций пассажиры должны обращаться в свои авиакомпании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com