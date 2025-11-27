закрыть
27 ноября 2025
Латвия подготовит анализ последствий демонтажа железной дороги в направлении России

  27.11.2025
В процесс будут вовлечены вооруженные силы Латвии, а также консультации с Литвой и Эстонией.

Правительство Латвии готовит к концу года анализ последствий возможного демонтажа железнодорожного соединения на восточном направлении страны. В подготовку анализа будут вовлечены вооруженные силы Латвии, а также консультации с Литвой и Эстонией, сообщает err.ee.

«Мы не можем исключать ни одну возможность по укреплению государственной обороны и безопасности, однако такие решения – как по срокам, так и по объему работ – должны приниматься после анализа и оценки того, что это будет означать с точки зрения различных социально-экономических аспектов», – приводит слова президента Латвии Эдгара Ринкевича портал LSM. Президент подчеркнул, что обсуждения в соцсетях по поводу возможного демонтажа путей сопровождаются большим количеством эмоций и малым количеством рациональных аргументов.

По словам Ринкевича, более ясная картина относительно демонтажа железнодорожной линии на восточной границе страны должна появиться в начале следующего года.

Ситуация на восточной границе страны останется напряженной еще долгое время, и демонтаж путей является одним из возможных решений. Этот вопрос должны обсудить также президенты и премьер-министры стран Балтии, добавил он.

В пятницу президент планирует выслушать мнение представителей вооруженных сил Латвии по этому вопросу, однако обсуждение и принятие решений начнутся не раньше следующего года, отметил он, сославшись на обещание правительства подготовить предварительную оценку плана к концу текущего года.

«Нехорошо, когда не хватает деталей и ясности, из-за чего в обществе создается лишняя тревога. В Риге что-то обсуждают, а в Латгалии люди об этом ничего не знают, что вызывает беспокойство и распространение дезинформации», – сказал Ринкевич.

