СМИ: В российском черновике мирного плана был пункт, направленный против ключевого союзника Кремля 27.11.2025, 14:25

5,010

Москва готова его предать.

Скандальный «мирный план Трампа» из 28 пунктов, выданный за инициативу США, по данным СМИ, на деле представлял собой список пожеланий Москвы, которые никто не согласовывал ни с Вашингтоном, ни с Киевом. Многие из спорных условий этого плана зародились в Кремле почти год назад, а один из пунктов направлен против ключевого союзника РФ — Китая, пишет The Insider со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, ряд ключевых положений плана, утекшего в прессу 18 ноября, фактически позаимствован из более раннего черновика, написанного кремлевским переговорщиком Кириллом Дмитриевым вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в конце января 2025 года, в том числе:

де-факто признание со стороны США оккупированных Россией Крыма, ЛНР и ДНР (что рассматривается как уступка со стороны Москвы по сравнению с более обязывающим признанием этих территорий де-юре);

замораживание территориального статуса по текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

поэтапный процесс снятия санкций с России;

принятие Украины в Европейский союз;

безусловный отказ в приеме Украины в НАТО;

запрет на присутствие западных миротворцев или контингентов НАТО в Украине;

схема, при которой США получают прибыль от замороженных российских активов, удерживаемых Евросоюзом, одновременно инвестируя в послевоенную Украину, а также приглашение для США инвестировать в Россию.

Самое поразительное сходство касается последнего пункта:

«100 млрд долларов замороженных российских активов направляются на деятельность под руководством США по восстановлению и инвестициям в Украину, — гласит план из 28 пунктов. — США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавляет 100 млрд долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства размораживаются».

«Олигархи все равно смогут получить свою прибыль от инвестиций в Украину», — пояснил российский источник, показавший The Insider первую версию документа. Иными словами, активы не будут потеряны, а просто перенаправлены в будущие бизнес-проекты для обогащения приближенных к Путину миллиардеров.

Утверждается, что в российской концепции также содержались две «приманки», напрямую нацеленные на администрацию Трампа, которая известна своим сугубо деловым подходом. Оба этих предложения были весьма примечательны, но лишь одно из них перекочевало в план, утекший в американские СМИ.

Первое из них заключалось в том, что США смогут инвестировать в послевоенную экономику России, которая, как ожидается, будет «испытывать острую нехватку средств и потребность в инвестициях» вследствие ее полного перевода на военные рельсы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это, как пояснил источник, открыло бы «новую… эру для американских инвестиций в Россию, подобную 90-м годам».

В плане из 28 пунктов это предложение отражено следующим образом: «Остаток замороженных российских средств будет направлен в отдельную американо-российскую инвестиционную структуру, которая займется реализацией совместных проектов в конкретных областях. Этот фонд будет нацелен на укрепление отношений и расширение общих интересов для создания мощного стимула к предупреждению будущих конфликтов».

Второе предложение, раскрытое в первоначальном плане, полностью отсутствует в версии Уиткоффа — Кушнера — Дмитриева. Источник The Insider резюмировал его так: «Мы были бы готовы променять Китай на США», добавив, что российские элиты «бесит растущая роль Китая в гражданской экономике — он использует прорехи, оставленные уходом западных инвесторов».

Учитывая хорошо известное великодержавное соперничество между Вашингтоном и Пекином, предложение касалось создания коалиции противников растущей азиатской сверхдержавы, охарактеризованной источником как «своего рода новая христианская коалиция».

Это, по-видимому, было рассчитано на популярный в MAGA-кругах аргумент в пользу отказа от поддержки Украины: мол, США следует сосредоточить свои военные и дипломатические усилия на противодействии возвышению Китая как глобальной сверхдержавы. Это положение, вероятно, было удалено, поскольку Россия не хотела даже намекать на то, что она когда-либо порвет со своим важнейшим стратегическим союзником.

