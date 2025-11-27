закрыть
27 ноября 2025
Балканы становятся новой ареной гибридной войны

  • 27.11.2025, 15:32
  • 1,012
Эксперты считают, что возможна эскалация в регионе.

Продолжение войны России против Украины заставляет Европу пересматривать стратегические приоритеты, особенно в уязвимых «серых зонах», таких как Балканы. В ответ на усиление российской агрессии страны НАТО и ЕС наращивают оборонные расходы: страны ЕС обязались довести их до 5% ВВП, а программа Readiness 2030 предусматривает Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Москва рассматривает Балканы как возможную «игровую площадку» для дестабилизации региона, используя нейтральную Сербию и пророссийские силы. В 2023 году сербские боевики атаковали полицию в Северном Косово, но были быстро подавлены. Тем не менее Белград сохраняет пространство для манипуляций, демонстрируя «умеренность» перед Западом.

Президент Сербии Александар Вучич избегает сближения с ЕС и НАТО. Подавляющее большинство сербов положительно оценивают Путина, а российские агенты продолжают использовать страну как базу для операций в регионе. Вучич демонстрирует военную мощь на парадах и критикует соседние страны за укрепление обороны.

В ответ соседи Сербии усиливают свои силы. Косово развивает производство дронов и боеприпасов при поддержке Турции, а Албания, Хорватия и Косово подписали соглашение о совместной военной подготовке и закупках вооружений. Эксперты предупреждают, что при расширении конфликта с Россией сдерживающие факторы ослабнут, повышая риск эскалации.

США и ЕС предпринимают меры для ограничения влияния Белграда. Они прекращают преференций для Газпрома, ускоряют интеграцию соседних стран в ЕС и НАТО. Ключом к стабильности остается укрепление региональной безопасности, включая признание Косово и его полное включение в западные структуры.

Балканы сохраняют статус критического фронта в противостоянии России и Запада, и действия европейских и американских партнеров сейчас напрямую определят риск будущей эскалации.

