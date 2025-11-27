Франция возродила добровольную военную службу 27.11.2025, 16:06

Уже со следующего года.

Спустя почти 30 лет после отмены воинской повинности президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о восстановлении военной службы в связи с рисками нового вооруженного конфликта в Европе из-за российской агрессии.

Новую программу Макрон представил в четверг время визита в пехотную бригаду, расквартированную во французских Альпах, сообщает France24.

«Новая национальная служба будет постепенно вводиться, начиная со следующего лета», — сообщил президент. Она будет добровольной, молодые люди в возрасте 18 и 19 лет будут служить в течение 10 месяцев. Цель программы – набрать 10 000 новобранцев к 2030 году.

Возвращать обязательный призыв, отмененный в 1996 году, не планируется. Служить молодые добровольцы будут только на территории Франции, на военные операции за рубежом их не пошлют, отметил Макрон. Его заявление прозвучало на фоне планов Парижа возглавить вместе с Великобританией миротворческий контингент, который будет размещен в Украине в случае прекращения там военных действий. Одновременно Макрон постарался снять напряженность, вызванную заявлением на прошлой неделе главы генштаба Фабьена Мандона. Он сказал, что Франция должна быть готова «потерять своих детей», поскольку Россия «готовится вступить в конфронтацию с нашими странами к 2030 году».

Заявление Мандона вызвало резкую критику среди французских политиков. Вместе с тем, европейские военные и разведчики уже неоднократно утверждали, что Россия может напасть на страны НАТО до конца нынешнего десятилетия.

