27 ноября 2025, четверг
В КНДР ввели обязательное изучение русского языка

  27.11.2025
С четвертого класса.

В школьную программу Северной Кореи включили обязательное изучение русского языка, начинать его будут с четвертого класса, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправительственной комиссии, передает «Интерфакс».

По словам Козлова, русский язык уже много лет остается одним из самых востребованных иностранных языков в КНДР и стабильно входит в тройку лидеров.

В 2026 году в стране должен открыться Центр открытого образования на русском языке — его создают на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу, и строительство здания уже идет. В России, отметил министр, корейский язык сегодня изучают более 3000 школьников.

Страны расширяют сотрудничество в сфере образования: запущены программы для банковского сектора, медицины, энергетики и геологической отрасли. В прошлом учебном году 96 граждан КНДР стали студентами российских вузов — чаще всего они выбирают ДВФУ, МГИМО и РУДН.

В российских вузах корейский язык изучают около 300 студентов.

