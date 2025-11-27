В КНДР ввели обязательное изучение русского языка 3 27.11.2025, 16:26

1,254

С четвертого класса.

В школьную программу Северной Кореи включили обязательное изучение русского языка, начинать его будут с четвертого класса, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправительственной комиссии, передает «Интерфакс».

По словам Козлова, русский язык уже много лет остается одним из самых востребованных иностранных языков в КНДР и стабильно входит в тройку лидеров.

В 2026 году в стране должен открыться Центр открытого образования на русском языке — его создают на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу, и строительство здания уже идет. В России, отметил министр, корейский язык сегодня изучают более 3000 школьников.

Страны расширяют сотрудничество в сфере образования: запущены программы для банковского сектора, медицины, энергетики и геологической отрасли. В прошлом учебном году 96 граждан КНДР стали студентами российских вузов — чаще всего они выбирают ДВФУ, МГИМО и РУДН.

В российских вузах корейский язык изучают около 300 студентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com