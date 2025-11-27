Генерал Н'Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период 1 27.11.2025, 19:11

Накануне военные свергли африканского друга Лукашенко.

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там. Об этом сообщает агентство AFP.

Его уже привели к президентской присяге.

Н'Тама назначили главой государства военные, накануне свергшие президента Умару Сисоку Эмбало и захватившие власть в стране. Переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.

Ранее президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com