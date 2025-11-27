Сырский: За неделю ВСУ зачистили в Покровске около 11,5 км²
Украинские подразделения проводят активные действия с целью восстановления контроля над утраченными позициями.
В течение недели в городе Покровск Донецкой области проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории около 11,5 квадратных километров. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам рабочей поездки и совещания с военными, выполняющими задачи на Покровском направлении.
Он отметил, что вопрос обороны Покровска, Мирнограда и прилегающих к ним территорий рассматривается комплексно. Сырский отметил, что задачи ВСУ неизменны – защищать позиции, выявлять и уничтожать максимальное количество оккупантов и их техники, перекрывать их логистику и эффективно противодействовать в воздухе.
«Блокируем попытки штурмовать города малыми пехотными группами. С этой целью, а также для восстановления утраченных позиций, наши определенные подразделения проводят активные действия. В течение последней недели непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 км²», – подчеркнул главком.
Сырский подтвердил, что россияне были вынуждены привлечь в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв.
Россияне пытаются здесь постоянно изменять направления атак, используют тактику инфильтрации, в частности маскируясь под гражданское население или прикрываясь им.
Главком отметил, что во время совещания обсудили вопросы усиления украинских подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание уделили обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.