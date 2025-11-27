закрыть
27 ноября 2025
Назван продукт, который повышает насыщение сосудов кислородом

  • 27.11.2025, 21:48
Он помогает людям с повышенным уровнем холестерина.

Ученые из Афинского национального университета имени Каподистрии установили, что ежедневное употребление оливкового масла первого холодного отжима улучшает сосудистую функцию у людей с повышенным уровнем холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 50 пациентов с нарушенным липидным профилем и 20 здоровых добровольцев. В течение четырех недель все участники ежедневно принимали оливковое масло. Исследователи с помощью метода оценки микроциркуляции отслеживали скорость кровотока, насыщение тканей кислородом и изменения артериального давления.

У пациентов с повышенным уровнем холестерина состояние сосудов улучшилось: кровь быстрее возвращалась в ткани после краткого пережатия, повышалась эффективность кислородного обмена. Также наблюдалось небольшое снижение диастолического (нижнего) давления и частоты пульса. Наиболее выраженный эффект оказывали масла с высоким содержанием полифенолов: даже при меньшей дозе они обеспечивали более выраженное усиление кровотока и снижение систолического (верхнего) давления.

Полифенолы — это класс химических соединений и биологически активных веществ, которые встречающихся в растительном мире. Они защищают растения от неблагоприятных факторов среды, формируют окраску цветов и плодов.

Авторы подчеркивают, что выводы требуют подтверждения в более крупных исследованиях. Однако исследование поддерживает результаты ранее опубликованных научных работ: в организме человека полифенолы нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и ткани.

