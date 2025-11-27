Виктория Азаренко рассказала о величайшем достижении в жизни
- 27.11.2025, 22:28
Оно не связано со спортом.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая входит в Совет игроков WTA, поведала о важности программы материнства для теннисисток из WTA-тура.
С этого года, напомним, действует специальная практика, согласно которой девушки получают специальный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который длится два года. Кроме того, их рейтинг замораживается.
Это достижение было внедрено в начале года, в марте, во многом по инициативе Азаренко. Она стала лицом программы материнства.
«Рождение ребенка — величайшее достижение в моей жизни. И здорово, что теперь существует такая программа, которая помогает не выбирать между материнством и теннисом, а совмещать одно и другое. Она придает уверенности и позволяет не сильно беспокоиться о финансах», - заключила Вкитория, которую цитирует пресс-служба WTA.