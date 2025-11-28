В Вильнюсе нашли решение по возвращению застрявших в Беларуси литовских полуприцепов 28.11.2025, 1:09

Надеются «вернуть и тягачи».

Литва нашла решение, которое позволит литовским компаниям вернуть свои полуприцепы из Беларуси. Об этом сообщила 27 ноября Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

В организации отметили, что «после интенсивной консультации» с таможней была достигнута договоренность, в соответствии с которым, зарегистрированные в Литве тягачи смогут покинуть страну без полуприцепов, чтобы они могли привезти полуприцепы с территории Беларуси.

«Это решение дает реальную возможность для возвращения своего имущества и уменьшить убытки», — сказано в сообщении Linava.

Правда, привезти можно только полуприцепы, вопрос тягачей остается нерешенным, поскольку беларусские ведомства по-прежнему не дают им выехать, отметили в организации. Этот вопрос будет дальше согласовываться по дипканалам.

«Для нас важно было гарантировать, чтобы перевозчики не лишились своих полуприцепов, это их имущество и средство, необходимое для работы, и могли их вернуть, также важен вопрос возвращения всей техники. Вместе с Таможенным департаментом мы нашли способ возвращения полуприцепов, это важный шаг в деле стабилизации ситуации. Работаем дальше, чтобы вернуть и тягачи», — сказал президент Linava Эрландас Микенас.

В организации подчеркнули, что ситуация остается сложной, но «этот шаг позволяет предотвратить еще большие потери». Там также пообещали «приложить все возможные усилия для обеспечения возврата всего имущества перевозчиков».

Напомним, 29 октября Литва закрыла границу с Беларусью в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, которые угрожали работе аэропортов. После в Беларуси фактически запретили выезд литовских фур — разрешив его только через литовские погранпереходы, которые были закрыты.

20 ноября работа двух закрытых пунктов пропуска на границе была возобновлена. Однако застрявшие в Беларуси литовские фуры до сих пор не могут вернуться домой. Их принудительно отправили на платные стоянки. В ассоциации литовских автоперевозчиков Linava происходящее называли рэкетом.

