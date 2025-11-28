закрыть
Трамп обругал журналистку из-за вопроса о Байдене

  • 28.11.2025, 10:42
  • 1,926
Трамп обругал журналистку из-за вопроса о Байдене

Речь шла о стрельбе возле Белого дома.

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев.

Об этом сообщает Associated Press.

После прямой линии Трампа с военными базами по случаю Дня благодарения журналистка спросила, почему Трамп уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.

«Вы задаете вопросы просто потому, что вы тупой человек. Потому что они их упустили. Вы тупой? Вы тупой человек? Они прибыли самолетом с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», - заявил Трамп.

Стрельба возле Белого дома

Напомним, инцидент с бойцами Национальной гвардии США произошел вечером, 26 ноября, в Вашингтоне неподалеку от Белого дома.

В результате перестрелки были ранены двое бойцов Нацгвардии США. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали на месте.

Впоследствии выяснилось, что стрелял в бойцов 29-летний афганский мигрант Рахманулл Лаканвал, который, по словам официальных лиц, прибыл в США в 2021 году в рамках программы, реализованной администрацией экс-президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана.

