Трамп обругал журналистку из-за вопроса о Байдене
- 28.11.2025, 10:42
Речь шла о стрельбе возле Белого дома.
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев.
Об этом сообщает Associated Press.
После прямой линии Трампа с военными базами по случаю Дня благодарения журналистка спросила, почему Трамп уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.
«Вы задаете вопросы просто потому, что вы тупой человек. Потому что они их упустили. Вы тупой? Вы тупой человек? Они прибыли самолетом с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», - заявил Трамп.
Стрельба возле Белого дома
Напомним, инцидент с бойцами Национальной гвардии США произошел вечером, 26 ноября, в Вашингтоне неподалеку от Белого дома.
В результате перестрелки были ранены двое бойцов Нацгвардии США. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали на месте.
Впоследствии выяснилось, что стрелял в бойцов 29-летний афганский мигрант Рахманулл Лаканвал, который, по словам официальных лиц, прибыл в США в 2021 году в рамках программы, реализованной администрацией экс-президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана.