Литва: Лукашенко привлекает преступников из обеих стран для контрабанды 28.11.2025, 11:55

Глава Службы охраны государственной границы Литвы раскрыл подробности.

На фоне продолжающихся случаев попадания в Литву контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси, глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ) Рустам Любaев заявил, что Минск для организации гибридных действий задействует преступников внутри обеих стран, передает LRT.

«Режим Лукашенко, стремясь достичь своих целей, привлекает преступников как со стороны Беларуси, так и со стороны Литвы. Поэтому мы и говорим о борьбе как с группировками, которые занимаются контрабандой в Литве, так и конкретно с контрабандой воздушными шарами», — заявил Любаев.

Министерство внутренних дел Литвы ранее сообщило о широкомасштабной операции по предотвращению контрабанды, перевозимой из Беларуси в Литву воздушными шарами, и по выявлению лиц, занимающихся этим. В операции участвовали более 100 сотрудников различных правоохранительных ведомств, которые провели более 30 обысков.

По словам Любaева, это лишь одно из проводимых сейчас мероприятий.

«Но эта операция дала очень много информации, значимой информации, для продолжения действий», — сказал он.

Для пресечения контрабанды по воздушному пути по распоряжению министра внутренних дел Литвы создана совместная следственная группа, в которую входят сотрудники СОГГ, полиции, таможни и Службы расследования финансовых преступлений.

По словам главы литовских пограничников, сотрудники получают угрозы и даже сталкиваются с действиями в ответ на пресечение контрабанды.

«Могу привести пример, когда повреждаются транспортные средства сотрудников, работающих в пограничной зоне. Это, скажем так, месть этих преступников, которые занимаются контрабандой или иной незаконной деятельностью», — отметил он.

Любаев назвал проникновение контрабандных шаров гибридной атакой Минска.

«Мы видим проявления гибридных действий. Это не новость: режим Беларуси не впервые организует гибридную атаку против Литвы, и методы его действий, по сути, не меняются», — сказал Любaев.

Напомним, месяц назад, 29 октября, Литва закрыла границу с Беларусью в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, которые угрожали работе аэропортов. После в Беларуси фактически запретили выезд литовских фур — разрешив его только через литовские погранпереходы, которые были закрыты.

20 ноября работа двух закрытых пунктов пропуска на границе была возобновлена. Однако застрявшие в Беларуси литовские фуры до сих пор не могут вернуться домой. Их принудительно отправили на платные стоянки. В ассоциации литовских автоперевозчиков Linava происходящее называли рэкетом. Хотя ранее в объединении выражали недовольство литовскими властями, закрывшими границу.

