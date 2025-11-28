На Беларусь идет «жара» из Ирана 28.11.2025, 13:24

3,234

Синоптики рассказали, что будет в выходные с осадками и рассеются ли туманы.

Синоптики предупредили белорусов о заметном потеплении в грядущие выходные. По оперативному прогнозу, в отдельные дни будет на 10 градусов теплее обычного. Все из-за теплых южных воздушных масс, надвигающихся на нашу страну со стороны Турции и Ирана. В Telegraf.news узнали, как они отразятся на осадках и помогут ли рассеять густые туманы, окутавшие страну в последние дни.

Пока Беларусь, как и вся Центральная и Восточная Европа, по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, остается во власти теплого антициклона, центр которого находится над нижней Волгой и Казахстаном. Антициклон настолько обширен, что будет сохранять свое влияние в регионе достаточно долго - еще как минимум неделю, а по некоторым расчетам - почти 2 недели, до 13 декабря .

Все это время в нашем регионе будут преобладать ветры южного направления, нагоняя в Беларусь тепло с юга Европы, Турции, и даже из Ирана. Как следствие, начало декабря выдастся не по сезону «жарким»: согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), дневные максимумы будут на 4–6 градуса выше климатической нормы, а в отдельные дни - на все 10 градусов теплее обычного.

«Осадков особо не ожидается, но так как воздушная масса теплая и влажная, не факт, что будет много солнца — часто будет висеть низкая подъинверсионная облачность (прям, как сейчас) с туманами и густыми дымками», - дали неутешительный для белорусских автомобилистов прогноз специалисты.

Об опасности густых туманов предупредил и Белгидромет. Там выписали желтое предупреждение на ближайшие двое суток для Витебщины, Минщины, Гродненщины и Брестчины. В большинстве из этих регионов к потенциально опасному туману в эти дни добавится еще и риск образования гололедицы на дорогах.

Подробный прогноз погоды на субботу, 29 ноября, государственные синоптики представили в виде видеообзора.

А вот в воскресенье, 30 ноября, и понедельник, 1 декабря, в Белгидромете не исключили вероятность кратковременных осадков, в том числе, мокрого снега с дождем, на большей части территории страны. Температуру на эти дни спрогнозировали следующую:

30 ноября: ночью от -4°С по западу до +6°С по юго-востоку страны, днем в диапазоне -1.. +6°С, по югу- до +8°С;

1 декабря: ночью в диапазоне -2.. +5°С, днем в диапазоне -1.. +6°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com