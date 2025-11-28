В Грузии проходит 365-й день проевропейских протестов

В Грузии проходит 365-й день проевропейских протестов1
- 28.11.2025, 20:19
Видеофакт.
В Тбилиси проходит большая демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.
Об этом сообщает SOVA.
В годовщину заявления властей Грузии о приостановке евроинтеграции демонстранты собрались у Тбилисского государственного университета и двинулись оттуда шествием к зданию парламента. Среди участников акции – обычные граждане и представители оппозиционных политсил. Люди идут с флагами Грузии, ЕС и Украины.
A year ago today, Georgians flooded the streets after Georgian Dream said it would suspend EU accession. The people haven’t stopped since — protests have taken place every day in 8+ cities.— Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2025
Tonight, Tbilisi is packed with protesters marching toward Parliament.
🎥 Netgazeti pic.twitter.com/OYlL7kzHiR
«Год назад Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» – Ред.) ясно заявил то, что знал с 2012 года – что при его режиме у Грузии не будет европейского будущего, и открыто прервал процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором нашего народа. Грузинский народ за год не устал, не сдался... Мы продолжим идти по этому пути», – заявил присутствующий на акции лидер "Единого национального движения" Тина Бокучава.
С 28 ноября 2024 года под парламентом ежедневно проходили акции протеста разного масштаба. Крупнейшие демонстрации нередко сопровождались столкновениями и массовыми задержаниями.
По случаю годовщины антизападного разворота 118 бывших грузинских дипломатов опубликовали совместное обращение, в котором осудили нынешний курс власти, сообщает «Эхо Кавказа».
«В Грузии целенаправленно поощряются антизападные настроения, предпринимаются попытки дискредитации стратегических партнеров (...), дезинформация и откровенная ложь – что кто-то якобы требовал от Грузии уступок суверенитетом или «открытия второго фронта» в обмен на продолжение евроинтеграции», – пишут подписанты.
«С момента восстановления независимости страны ЕС и НАТО всегда стояли рядом с нами, особенно тогда, когда Грузия сталкивалась с экзистенциальными угрозами. В самые тяжелые годы именно партнеры и настоящие друзья помогали нам с формированием государственных институтов, укреплением обороноспособности и системы безопасности», – говорится в обращении.