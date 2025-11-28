закрыть
В Грузии проходит 365-й день проевропейских протестов

1
  • 28.11.2025, 20:19
В Грузии проходит 365-й день проевропейских протестов
Фото: Interpressnews

Видеофакт.

В Тбилиси проходит большая демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Об этом сообщает SOVA.

В годовщину заявления властей Грузии о приостановке евроинтеграции демонстранты собрались у Тбилисского государственного университета и двинулись оттуда шествием к зданию парламента. Среди участников акции – обычные граждане и представители оппозиционных политсил. Люди идут с флагами Грузии, ЕС и Украины.

«Год назад Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» – Ред.) ясно заявил то, что знал с 2012 года – что при его режиме у Грузии не будет европейского будущего, и открыто прервал процесс евроинтеграции Грузии, который является историческим выбором нашего народа. Грузинский народ за год не устал, не сдался... Мы продолжим идти по этому пути», – заявил присутствующий на акции лидер "Единого национального движения" Тина Бокучава.

С 28 ноября 2024 года под парламентом ежедневно проходили акции протеста разного масштаба. Крупнейшие демонстрации нередко сопровождались столкновениями и массовыми задержаниями.

По случаю годовщины антизападного разворота 118 бывших грузинских дипломатов опубликовали совместное обращение, в котором осудили нынешний курс власти, сообщает «Эхо Кавказа».

«В Грузии целенаправленно поощряются антизападные настроения, предпринимаются попытки дискредитации стратегических партнеров (...), дезинформация и откровенная ложь – что кто-то якобы требовал от Грузии уступок суверенитетом или «открытия второго фронта» в обмен на продолжение евроинтеграции», – пишут подписанты.

«С момента восстановления независимости страны ЕС и НАТО всегда стояли рядом с нами, особенно тогда, когда Грузия сталкивалась с экзистенциальными угрозами. В самые тяжелые годы именно партнеры и настоящие друзья помогали нам с формированием государственных институтов, укреплением обороноспособности и системы безопасности», – говорится в обращении.

