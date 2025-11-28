В Польше задержали трех граждан Беларуси 28.11.2025, 21:28

иллюстративное фото PAP

За деятельность в интересах иностранной разведки.

За деятельность в интересах иностранной разведки в Польше задержано пять человек: двое украинцев и трое граждан Беларуси, сообщает прокуратура страны.

Задержания 25 и 26 ноября проводили сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) и полиции.

Отмечается, что с марта 2024 года по февраль 2025-го задержанные занимались на территории Польши «установлением контакта с представителями иностранной разведки через мессенджер «Телеграм» и выполнением порученных заданий, в том числе изготовлением и передачей фотографической документации объектов критической инфраструктуры и мест, имеющих ключевое значение для безопасности государства».

Среди прочего они «делали и передавали фотографии объектов критической инфраструктуры, расклеивали плакаты и наносили граффити в Жешуве, Варшаве, Лодзи и других населенных пунктах».

За выполненные заданий украинцы и белорусы получали вознаграждение в криптовалюте.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит от 5 до 30 лет заключения.

Двое белорусских граждан, мужчина и женщина, арестованы на три месяца. Еще на одного белоруса «в связи с плохим состоянием здоровья» наложен запрет на выезд из Польши.

15 и 17 ноября в Польше произошло два инцидента на железной дороге. Сначала стало известно о неисправностях в железнодорожной инфраструктуре в районе населенного пункта Жичин (Мазовецкое воеводство) в люблинском направлении. Пути были повреждены взрывом, неподалеку обнаружено еще одно взрывное устройство, которое не сдетонировало, сообщали польские СМИ.

Второй инцидент произошел под Пулавами (Люблинское воеводство), где была повреждена железнодорожная контактная сеть.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что диверсию на польской железной дороге совершили граждане Украины, которые после этого покинули страну через пункт пропуска Тересполь, выехав в Беларусь.

