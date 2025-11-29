Бригада «Гарт» уничтожила две пушки и САУ «Акация» оккупантов

Бригада «Гарт» уничтожила две пушки и САУ «Акация» оккупантов1
- 29.11.2025, 12:58
Украинцы нанесли удар по укрытиям и технике россиян.
Операторы дронов пограничной бригады «Гарт» нанесли удары по вражеским укрытиям и технике оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точным попаданием ударных беспилотников уничтожены две пушки и одна 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
В частности, также поражены:
4 антенны
2 укрытия
1 автомобиль
Кадры боевой работы Сил обороны обнародованы на официальном телеграм-канале ГПСУ.