закрыть
29 ноября 2025, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бригада «Гарт» уничтожила две пушки и САУ «Акация» оккупантов

1
  • 29.11.2025, 12:58
Бригада «Гарт» уничтожила две пушки и САУ «Акация» оккупантов

Украинцы нанесли удар по укрытиям и технике россиян.

Операторы дронов пограничной бригады «Гарт» нанесли удары по вражеским укрытиям и технике оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точным попаданием ударных беспилотников уничтожены две пушки и одна 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

В частности, также поражены:

4 антенны

2 укрытия

1 автомобиль

Кадры боевой работы Сил обороны обнародованы на официальном телеграм-канале ГПСУ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип