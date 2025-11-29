США приостановили рассмотрение прошений об убежище 1 29.11.2025, 15:37

После стрельбы в Вашингтоне.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии США, а другой гвардеец получил ранения. Об этом сообщил директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу, передает The Guardian. По словам Эдлоу, решения по вопросам убежища не будут приниматься «до тех пор, пока мы не сможем обеспечить максимально возможную проверку каждого иностранца».

Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена добиться прекращения иммиграции из «всех стран третьего мира». В сообщении на платформе Truth Social он добавил, что планирует отменить федеральные льготы и субсидии для тех, кто не имеет гражданства США, а также лишать гражданства мигрантов, которые подрывают спокойствие в стране. Президент также пообещал депортировать всех иностранных граждан, находящихся на государственном содержании, представляющих угрозу безопасности или «не вписывающихся в западную цивилизацию».

Госсекретарь Марко Рубио сообщил в соцсети X, что США приостанавливают выдачу виз для обладателей афганских паспортов. «У Соединённых Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа», — подчеркнул он.

Президент группы Afghan Evac в Сан-Диего Шон Ван Дайвер заявил, что администрация Трампа использует инцидент с «одним жестоким человеком» для продвижения давно запланированной политики. По его словам, власти превращают «провалы собственной разведки» в оправдание для наказания «целого сообщества и ветеранов, которые служили вместе с ними».

Все заявления прозвучали на фоне инцидента 27 ноября, когда недалеко от Белого дома были ранены два сотрудника национальной гвардии. Одна из пострадавших скончалась на следующий день. Стрелка задержали. По данным ФБР, им оказался приезжий из Афганистана Рахманулла Лаканвал, эмигрировавший в США в 2021 году в рамках программы «Убежище для союзников» администрации Джо Байдена, предназначенной для переселения афганцев после вывода американских войск. В заявлении Afghan Evac уточняется, что Лаканвал подал прошение об убежище при Байдене, а одобрено оно было в этом году уже при администрации Трампа.

